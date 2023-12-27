Новый законопроект о мобилизации в его нынешней редакции начали критиковать депутаты из "Слуги народа".

Глава Комитета Рады по экономическому развитию из президентской фракции Дмитрий Наталуха заявил, что возможный негативный эффект для экономики в случае принятия законопроекта "будет трудно переоценить".

"Если финальная версия законопроекта, который будет проголосован в январе, заставит значительную часть населения оборвать какие-либо связи с государством, чтобы оно не могло их вычислить, найти и призвать, негативный эффект для экономики будет трудно переоценить", - заявил Наталуха.

Среди возможных последствий он называет прекращение работы населения с государственными банками, которые занимают большую часть рынка, массовое снятие наличных, переход на серое трудоустройство, как следствие – снижение налоговых поступлений (за счет которых обеспечиваются, в том числе, и ВСУ), эмиграция трудоспособных женщин, снижение внутренней логистики, а значит – снижение экономической активности и т.д.

"Если в 2022-м часть населения убегала от вражеского государства, то при ошибочном решении (то есть при принятии законопроекта о мобилизации в нынешней редакции - Ред.) в 2024-м появится риск, что украинцы начнут убегать уже от своего", – сказал Наталуха.

Ранее мы публиковали мнение банкиров, которые даже допустили начало банковского кризиса в случае принятия документа.

Перспективы принятия нового законопроекта и возможные последствия мы разбирали в отдельном материале.

Также мы писали о том, что нардеп рассказал, когда может вступить в силу новый жесткий закон о мобилизации.