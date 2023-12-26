"Батькивщина" не будет голосовать за закон о мобилизации в его нынешнем виде.

Об этом заявила лидер партии Юлия Тимошенко в Facebook.

По ее мнению, мобилизация в период войны неизбежна, но должна осуществляться справедливо, при этом необходимо технологически укрепить ВСУ. Для достижения этой цели предлагается развернуть сильное военно-промышленное производство в стране.

"Нам нужен закон о всестороннем развитии техническо-научных новаций для собственной разработки и производства оружия. Эти разработки уже есть, нужна финансовая поддержка государства. Мы должны действовать четко рационально, стратегически и победно, а не идти в тупик", - подчеркнула Тимошенко.

В видеообращении она предложила приостановить выплаты всех внешних и внутренних долгов Украины в 2024 году, а также отменить повышение зарплат для государственных служащих.

Тимошенко предложила направить освобожденные 650 миллиардов гривен на создание мощного отечественного военно-промышленного комплекса.

Ранее мы подробно анализировали, как по новому законопроекту о мобилизации будут наказывать уклонистов. Кроме прочего он предусматривает резкое ужесточение и ускорение ответственности за уклонение от службы: блокирование счетов, ограничение в пользовании транспортными средства, запрет на продажу недвижимости и прочие меры.

Здесь мы писали о новом законопроекте про мобилизацию, который опубликовали вчера вечером.

Война в Украине идет уже 671-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб ВСУ заявил о многочисленных атаках россиян в районе Синьковки под Купянском, а также более чем 30 штурмах в районе Авдеевки. Сообщается, что они были отбиты. В РФ министр обороны Шойгу заявил Путину о полном захвате Марьинки в Донецкой области. В ВСУ опровергают заявление Шойгу.

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