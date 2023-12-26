Украинский законопроект о мобилизации напоминает российский закон о призыве на военную службу, поправки в который подписал Путин весной этого года. Причем он вышел даже жестче, чем в России.

За неявку в военкомат в украинском документе предусмотрены "временные меры" - точно такая же формулировка прописана и в российском законе.

Полностью совпадают запреты:

- на выезд за границу,

- на операции с движимым и недвижимым имуществом

- на управление автомобилем, а также получение прав

- на получение кредитов.

При этом в Украине предлагают ввести блокировку банковских карт, а в законодательстве РФ это отсутствует.

Россиянам не отменяют положенные государством выплаты и льготы, что предлагается в законопроекте украинского Кабмина.

Также российские власти не вводят ограничений по выдаче паспортов своим гражданам за рубежом (в украинском законопроекте это предусмотрено для лиц, не ставших на воинский учет).

Еще одно отличие - россияне запрещают уклонистам становиться индивидуальными предпринимателями (данной нормы не предполагается в Украине).

И ещё по поводу сравнения действующих норм по призыву в России и теми положениями, которые предлагается внедрить в Украине.

При всей схожести между ними есть как минимум одно принципиальное отличие.

В России санкции и ограничения на человека накладывается после наступления конкретного события - появления повестки для него в электронном реестре. После чего, если он не явится в определенный срок в военкомат, против него начинают принимать меры (при этом выезд из страны запрещают сразу в момент внесения повестки в реестр).

В украинском же законопроекте причины введения санкций сформулированы размыто: "не исполнение обязанностей, обозначенных частью третьей статьи 22".

А "часть третья статьи 22" - это две страницы мелким шрифтом самых различных обязанностей граждан, за нарушение каждой из которых, согласно букве закона, могут быть применены ограничительные меры.

Это открывает простор для очень широкой трактовки понятия "не исполнения обязанностей", а следовательно - создает условия для давления на людей и вымогательства со стороны сотрудников военкоматов.

И еще один момент. Часто в качестве аргумента в пользу внедрения в Украине подобной системы призыва называется то, что нужно перенимать российский опыт, который позволяет быстро и в большом количестве мобилизовать людей. Иначе РФ в плане численности личного состава быстро перегонит Украину.

Но, на самом деле, в РФ эта система заработает на практике только осенью 2024 года (так недавно распорядился Путин). И хотя Кремль сейчас официально мобилизацию не проводит, но он, очевидно, заинтересован в увеличения числа призывников-срочников, которые являются одним из главных источников пополнения числа контрактников для войны в Украине и которых уже сейчас можно бы призывать через е-повестки.

Однако российские власти не торопятся это делать. То есть, даже Путин, имея под рукой куда более управляемую и сильную госмашину, чем существующая в Украине, все ж таки видит определенные проблемы (организационного или социального плана) в ускоренном внедрение системы "электронного призыва".

Ранее мы описали новые подробности законопроекта о мобилизации украинцев.

Также мы писали, какие меры могут применить к украинцам за неявку в военкомат по новому законопроекту.