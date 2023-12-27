Украинцы массово пошли к нотариусам переписывать свое имущество, автомобили и другие активы на "жен, матерей, любовниц" после появления нового законопроекта о мобилизации.

Об этом сообщает журналист Егор Чечеринда.

Напомним, законопроект вводит для нарушителей порядка воинского учета запрет на проведение любых операций с собственностью.

При этом адвокат Дмитрий Бузанов публикует сообщение в мессенджере некоего мужчины, который переписал имущество на жену, а она его потом сдала в ТЦК. Впрочем, вполне вероятно, что это сообщение - стеб.

Ранее экономист Алексей Кущ написал, что принятие нового законопроекта о мобилизации может перевести общество в оппозицию к государству. Он назвал такой риск недопустимым в условиях войны, так как его не получится полностью компенсировать "идеологической накачкой и репрессивным аппаратом".

А банкиры предполагают, что это может вылиться в проблемы для финансовой устойчивости банковской системы, а в случае усугубления — и в закрытие банков. Также они ожидают отток средств со счетов в случае в случае принятия законопроекта.