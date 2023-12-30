Вероятной причиной блокировки выезда в Польшу через Шегини сегодня утром была акция протеста украинских граждан. Люди перекрыли дорогу.

К такому выводу можно прийти на основании того, что украинцы пишут в соцсетях и телеграм-каналах.

"Третий раз выходим перекрывать дорогу. Полный бардак, абсурд, отсутствие субординации у работников пропускного пункта", - пишут в соцсетях пассажиры автобуса, который стоит в очереди на одном из КПП.

Неизвестно, касается ли эта запись именно Шегини, по поводу которых полиция сообщила, что проезд там уже открыт, впрочем, не упоминая причин его блокировки.

Вместе с этим в соцсетях продолжают писать, что пограничники перестали выпускать за границу изначально "выездных" мужчин.

"Сегодня на Угринове (КПП во Львовской области - Ред.) из нашего автобуса высадили мужчин, один из которых - многодетный отец", - пишут очевидцы.

Также снова поступают данные о резком усложнении пересечения границы по системе "Шлях": водителей пропускают только на загруженных фурах - "и то по 30 минут на паспортном проверяют всё, что можно".

"Если загружена фура, но водитель едет за границу первый раз, тоже большие шансы на отказ в пересечении границы. Пустых грузовиков много развернули, бочек, автовозов, и т.д. А всем остальным без отметки из ТЦК или о непригодности, или об отсрочке на границу можно не ехать", - пишет другой мужчина.

Ранее в первой половине дня мы сообщали, что пересечение границы "выездным" категориям мужчин резко усложнили.

Мы также публиковали видео, как многодетного отца не выпустили за границу без справки от ТЦК.