В 2023 году пограничники задержали около 11 тысяч мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, из них восемь тысяч пытались бежать "по лесу", а три тысячи - по поддельным документам.

"В общей сложности в этом году за одиннадцать месяцев было задержано 7 тысяч 700 нарушителей, которые пытались незаконно пересечь границу на зеленом участке границы, то есть за пределами пунктов пропуска", - отметил он.

Одновременно с этим Демченко подчеркнул, что в текущем году количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось по сравнению с предыдущим. В сравнении с 2022 годом сократилось число лиц, стремящихся пересечь границу вне пунктов пропуска. В прошлом году пограничники ежедневно задерживали от 80 до 100 нарушителей, а на текущий момент таких попыток гораздо меньше.

По его словам, наибольшее количество попыток фиксируется на границе с Румынией и Молдовой, в то время как на участке границы с Польшей таких случаев гораздо меньше.

В конце ноября пограничники рассказали о новом способе, которым уклонистов переправляют за границу. Теперь проводники не хотят лично сопровождать людей, а предпочитают вести "клиентов" онлайн, отслеживая их геолокацию из-за границы.

Война в Украине идет уже 673-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Авдеевка является направлением главного удара армии РФ, заявил командующий этого направления Александр Тарнавский. По его мнению, бои за Новомихайловку около Марьинки - это отвлекающие маневры россиян. На других участках Восточного фронта ситуация остается "сложной", РФ значительно увеличила применение бронетехники и дронов-камикадзе.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.