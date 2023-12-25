Нелегальный выезд из Украины подорожал в три раза.

Об этом в своём видео говорит украинский ТикТок-блогер.

"Я знаю человека, который выехал из Украины в багажнике автомобиля за 4000 долларов, это было летом. А сейчас человек выехал за 12.000 долларов. То есть, подорожало на 300% за полгода. Такой вот бизнес", - рассказал автор.

При этом автор видео заявил, что добровольно встал на воинский учёт и получил официальное разрешение на выезд за границу.

Ранее украинка заявила, что собирает пожертвования на взятку, чтобы вывезти военнообязанного мужа из Украины.

Как говорится в описании к сбору, Кристина после начала полномасштабной войны уехала в Лиссабон, так как "хотела спасти свою жизнь, надеясь и молясь, чтобы ее муж тоже скоро сбежал, но спустя год этого так и не произошло".

Мы также сообщали, что изменилось в военкоматах после скандала с Борисовым. Как говорят источники "Страны" в правоохранительных органах, военкомы это лишь часть коррупционной системы по "откосу" от мобилизации. В ней задействованы также как минимум медики и пограничники. А зачастую и сотрудники контролирующих структур, которые по идее должны с коррупцией в этой сфере бороться.