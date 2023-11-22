На одной из американских краунфандинговых платформ Gofundme собирают донаты на вывоз "мужа из Украины".

Так, украинка Кристина открыла сбор для того, чтобы вывезти своего мужа Игоря к себе в Португалию. Этот "сбор на взятку" активно обсуждают украинские пользователи Фейсбука, удивляясь: "А так можно было?"

Как говорится в описании к сбору, Кристина после начала полномасштабной войны уехала в Лиссабон, так как "хотела спасти свою жизнь, надеясь и молясь, чтобы ее муж тоже скоро сбежал, но спустя год этого так и не произошло".

"Как вы, наверное, знаете, мужчине не так-то просто покинуть Украину, когда идет война. Но есть возможность привезти его сюда, в Лиссабон. Это очень дорого и не по карману Кристине и Игорю. Накопления у них есть, но это далеко не то, что нужно для выезда и переезда. Недостающая сумма составляет 3500 евро", — сказано в описании к сбору.

На данный момент у Кристины уже есть три доната на сумму 230 евро.

Напомним, что сегодня появилось очередное видео, как во Львове сотрудники военкомата затолкали мужчину в машину, а у его спутницы выбили из рук телефон.

А сотрудники одесского ТЦК перехватил мужчину по пути на работу. По его словам, на медкомиссии он назвал медикам несколько проблем со здоровьем, в том числе с сердцем, но его признали годным.