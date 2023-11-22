В Одессе произошла очередная история с применением насилия по отношению к мужчинам призывного возраста.

Об этом сообщают местные паблики.

Они приводят рассказ мужчины-одессита о том, что он шел на работу, когда из-за угла вышли военкомы и "упаковали его в бус", отобрав при этом телефон. По его словам, на медкомиссии он назвал медикам несколько проблем со здоровьем, в том числе с сердцем, но его признали годным.

Нам этом неприятности не закончились: парню удалось снять на телефон приступ эпилепсии у одного из мужчин, которого также силой доставили в ТЦК. Больного привели в чувство, после чего признали годным к прохождению военной службы.

Официальные органы инцидент пока никак не комментировали.

Напомним, что сегодня во Львове произошел очередной случай с применением насилия работниками военкомата. Они затолкали мужчину в автомобиль, а у его спутницы выбили из рук телефон.

А в Запорожье местный военкомат незаконно изъял у предприятия автомобилей на 11 миллионов гривен. Причем офицер военкомата занимался мобилизацией транспортных средств, выбирая автомобили для изъятия на свой вкус.