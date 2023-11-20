"Украинский оптимизм угасает с началом очередной военной зимы". Под таким заголовком вышла аналитическая статья в газете The Guardian.

Что интересно, это уже вторая версия заглавия материала. Первоначальная формулировка издания была более жёсткой: "Украине грозит новая битва: моральный дух упал до самого низкого уровня с начала войны". Также изначально на заглавном фото был снимок с Владимиром Зеленским, который позже поменяли на изображение без него.

Как пишет The Guardian, журналист издания ощутил в Киеве "тонкое, но безошибочное чувство уныния".

"Ряд внутренних и внешних факторов создали, пожалуй, самые мрачные настроения относительно перспектив быстрой и решительной победы Украины над Россией... Оптимизм полугодовой давности о том, что до поражения России и возвращения Донбасса и Крыма рукой подать, начало исчезать", - сказано в статье.

The Guardian повторяет уже не раз появлявшуюся в СМИ информацию о том, что "ходят слухи о напряжённости в команде Владимира Зеленского и о разногласиях между президентом и его главнокомандующим". Газета пишет, что эти слухи распространились шире, когда Зеленский уволил главу Медицинских сил Украины.

Утомление от двух лет боевых действий, отсутствие успеха контрнаступления, человеческие жертвы на фронте и разочарование медленными темпами военной помощи Запада привели к тому, что "некоторые голоса спокойно размышляют о возможности переговоров о прекращении огня".

По словам The Guardian, "в западных столицах растёт "усталость от Украины", а также надвигается перспектива второго избрания Дональда Трампа в США, что может подорвать поддержку крупнейшего союзника Киева", - говорится в статье.

Вместе с этим, по словам собственного "информированного источника" газеты, Владимир Зеленский остро обеспокоен "феноменом Черчилля" - вероятным поражением на выборах "успешного лидера военного времени". В этом контексте издание также коснулось слухов о президентских амбициях главкома ВСУ Валерия Залужного (о которых тот сам никогда не говорил).

Ранее в The Guardian написали о том, как украинские мужчины пытаются избежать призыва по мобилизации.

Также на днях журнал The Economist выпустил материал с тезисом, что "контрнаступление Украины сейчас гораздо дальше заявленной минимальной цели", а война, возможно, "действительно вошла в период военного тупика".