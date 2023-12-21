Водители, инвалиды и непригодные. Пограничники назвали самые популярные основания для выезда мужчин за рубеж
Госпогранслужба назвала самые популярные основания для выезда мужчин за границу.
Пост об этом появился в телеграм-канале службы.
Ежесуточно Украину покидают 6 тысяч мужчин призывного возраста:
- 45-50% - это водители транспортных средств, осуществляющих международные перевозки грузов и пассажиров, внесенные в систему "Шлях", они должны вернуться домой в определенный срок;
- 15-17% - люди с инвалидностью и многодетные родители;
- 7% - признанные непригодными к военной службе;
- 3% - волонтеры, выезжающие по той же системе "Шлях".
Остальные - это сопровождающие инвалидов и чиновники, которые едут в служебную командировку.
"Пограничники ежедневно отказывают в пересечении границы на выезд около 100 лицам, которые не подпадают под категорию пропуска и не соблюдают условия пересечения. Анализ первых недель декабря свидетельствует, что мужчины-украинцы в возрасте 18-60 больше пересекали границу на въезд в Украину, чем на выезд. Ошибочно считать, что мужчины исключительно пытаются покинуть пределы Украины", – отметил спикер ведомства Андрей Демченко.
Вчера в ГПСУ рассказывали, что популярной в последнее время стала схема выезда после заключения брака с многодетными матерями.
Недавно мы писали, что в выезде за границу отказали бывшему президенту Петру Порошенко.