Госпогранслужба назвала самые популярные основания для выезда мужчин за границу.

Пост об этом появился в телеграм-канале службы.

Ежесуточно Украину покидают 6 тысяч мужчин призывного возраста:

45-50% - это водители транспортных средств, осуществляющих международные перевозки грузов и пассажиров, внесенные в систему "Шлях", они должны вернуться домой в определенный срок;

15-17% - люди с инвалидностью и многодетные родители;

7% - признанные непригодными к военной службе;

3% - волонтеры, выезжающие по той же системе "Шлях".

Остальные - это сопровождающие инвалидов и чиновники, которые едут в служебную командировку.

"Пограничники ежедневно отказывают в пересечении границы на выезд около 100 лицам, которые не подпадают под категорию пропуска и не соблюдают условия пересечения. Анализ первых недель декабря свидетельствует, что мужчины-украинцы в возрасте 18-60 больше пересекали границу на въезд в Украину, чем на выезд. Ошибочно считать, что мужчины исключительно пытаются покинуть пределы Украины", – отметил спикер ведомства Андрей Демченко.

Вчера в ГПСУ рассказывали, что популярной в последнее время стала схема выезда после заключения брака с многодетными матерями.

Недавно мы писали, что в выезде за границу отказали бывшему президенту Петру Порошенко.