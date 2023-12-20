На Закарпатье к испытательному сроку приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации, напившись в день отправки на военную службу.

Об этом говорится в приговоре Хустского районного суда Закарпатской области.

По данным суда, мужчину в январе 2023 года сочли годным к службе в армии, после чего он получил повестку.

Подозреваемый заявил, что его принудительно забрали в военкомат, где он прошел ВВК. Тогда ему вручили "боевую повестку", однако мужчина не смог отправиться на службу, потому что был в тот день нетрезвым.

"Примерно 19 или 20 января 2023 года, точно не помнит, когда именно, работники снова забрали его из дома в военкомат, отвели в подвал, чтобы не сбежал, где нанесли телесные повреждения, выбили зубы, после чего отвезли в больницу, где ему зашили раны. В дальнейшем отправили в Ужгород в воинскую часть. Оттуда его вернули в Хуст. После этого его внесли в резерв, о чем издали соответствующую повестку. В течение 2023 года он несколько раз появлялся в военкомате, однако уже ни в одну воинскую часть его не отправляли", – записано в приговоре со слов подсудимого.

На суде работники военкомата сообщили, что мужчину действительно сочли годным и вручили ему повестку, однако он так и не явился для дальнейшего прохождения службы. Одна из воинских частей также предоставила письменное подтверждение, что отказалась брать мужчину на службу.

В ходе рассмотрения дела медики подтвердили, что у подозреваемого с 2015 года есть алкогольная зависимость и он стоит на учете у врача-нарколога. Хустская районная больница подтвердила, что подсудимый "с 11.05.2023 года по 18.05.2023 года находился на стационарном лечении в психиатрическом отделении" из-за алкоголизма и судорог.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст. 336 УК Украины и приговорил к 4 годам лишения свободы, заменив на 1 год испытательного срока. Мужчина же свою вину не признал.

Ранее мы писали, что в Балаклее Харьковской области мужчину, который не явился в военкомат после получения повестки, приговорили к трём годам заключения за уклонение от мобилизации.

Также три года тюрьмы за неявку по повестке получил уклонист из Дрогобыча. Мужчина получил пять повесток в ТЦК, однако почти год уклонялся от мобилизации, заявив на суде, что не мог добраться до военкомата из-за постоянных воздушных тревог и по другим причинам.