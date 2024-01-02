Западная пресса снова пишет о конфликте Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного - но уже в контексте появления законопроекта о мобилизации и озвученных планов мобилизовать 500 тысяч человек.

Очередной материал о противостоянии выпустила газета Financial Times.

"Ни одна из сторон, похоже, не желает брать на себя полную ответственность за призыв сотен тысяч, возможно, сопротивляющихся украинцев служить в мрачной, изнурительной войне", - пишет FT.

Издание отметило, что Зеленский пытался переложить ответственность за такое решение на Генштаб. Но и Залужный не взял ответственность на себя. Он впервые с февраля 2022 года вышел на пресс-конференцию и заявил, что "мы армия, и мы должны воевать, а не вмешиваться в жизнь мирных жителей".

"Учитывая риск общественной реакции, задача подготовки людей для вооруженных сил стала в Киеве чем-то вроде горячей картошки, которую перебрасывают друг другу политические лидеры Украины и ее высшие военные командиры. Массовый призыв для войны на истощение всегда будет трудной задачей. Стремление Зеленского разделить с высшим военным командованием бремя ответственности за новую вербовочную кампанию показывает, что 2024 год будет более трудным как в тылу, так и на линии фронта", - прокомментировала FT.

Газета отмечает, что "некоторые в окружении Зеленского" видят в Залужном потенциального политического соперника.

В начале ноября мы подробно разбирали, почему резко усилились разговоры о конфликте Зеленского и Залужного.

А в конце осени журнал The Economist назвал предсказуемым конфликт президента и главкома.