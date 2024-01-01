Альтернативы усилению мобилизации в Украине нет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналу The Economist.

Как пишет издание, альтернативы нет, "несмотря на то, что это не пользуется популярностью в Украине".

Президент заявил, что "мобилизации украинского общества и мира" сегодня нет, "это нужно изменить".

"Мобилизация – это не только вопрос отправки солдат на фронт. Это касается всех нас. Это мобилизация всех усилий. Это единственный способ защитить наше государство и деоккупировать нашу землю", - сказал Зеленский.

Также он снова дал понять, что против проведения выборов до окончания войны.

"Если мы продолжим концентрироваться на внутренней политике, нам нужно объявить выборы. Меняйте закон, конституцию. Но забудьте о контрнаступательных действиях и деоккупации", – заявил президент Украины.

Ранее в том же интервью Владимир Зеленский заявил, что главной военной целью Украины в 2024 году является "изоляция Крыма". Будет ли это сухопутная операция или же планируется продолжать действия на Черном море и против Крымского моста, президент Украины не уточнил.

Напомним, на пресс-конференции, подводящей итоги года, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные предложили призвать дополнительных 450-500 тысяч человек.