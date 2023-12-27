Глава Николаевской ОВА Виталий Ким считает, что воевать должны все 40 млн украинцев, а не 500 тысяч, которых предлагает мобилизовать Генштаб.

Такое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу "Фабрика Новин".

По словам Кима, "чем больше мы мобилизуем, тем скорее Путин сдастся".

"Если Путин увидит, что в армию в Украине пришло не 500 тысяч человек, а 2 млн добровольцев, то он скажет - "ой, блин, а что мне делать?", - говорит Ким.

Ранее министр финансов Сергей Марченко сообщил, что не знает, откуда взять деньги на мобилизацию полумиллиона человек. По его словам, на сегодняшний день внутренний потенциал финансирования военных потребностей армии исчерпан.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные предложили призвать дополнительных 450-500 тысяч человек.

Война в Украине идет уже 672-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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