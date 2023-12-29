Внештатная советница главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк мотивировала людей идти в армию тем, что "всё равно мы все умрем".

Об этом она сказала во время интервью политтехнологу Владимиру Петрову.

"Сейчас я вижу, когда кому-то выдают повестку, уже сразу истерика, они чуть ли не прощаются с жизнью своих сыночков. Это неправильно. Не нужна эта истерия. Нужно верить, что ваш сын - действительно герой. Все равно мы все умрем. Мы все не вечные. Но даже если так произойдет, уйти из жизни достойно - это намного лучше, чем идти по улице и на тебя кирпич упадет или машина переедет. Бывают разные ситуации", - заявила Мартынюк.

Ранее сотрудница Винницкого военкомата Оксана Янчак заявила, что в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК) не понимают, почему украинцы не хотят приходить к ним по повесткам.

Между тем в Украине огромный резонанс вызвал закон об ужесточении мобилизации, который кроме прочего предлагает забирать в ВСУ тяжело больных людей. Мы подробно разбирали, к каким переменам в стране может привести скандал с этим законопроектом.