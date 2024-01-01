Омбудсмен Дмитрий Лубинец направил письмо в Госпогранслужбу с просьбой предоставить информацию о документах, которые требуют работники ГПСУ у граждан для пересечения границы, а также правовые основания такого требования.

Омбудсмен в своем тг-канале отметил, что 31 декабря на разных пунктах пропуска образовались огромные очереди (он опубликовал соответствующее видео), некоторые люди стоят более суток. Причиной является усиление контроля граждан, желающих выехать за границу.

Кроме этого, как пишут медиа, пограничники усиленно проверяют документы у лиц с инвалидностью и тех, кто их сопровождает, многодетных родителей, людей, которые едут по системе "Шлях", а также требуют военно-учетные документы с записью об отсрочке от мобилизации, констатировал Лубинец.

"Чтобы разобраться с ситуацией, сегодня утром направил срочное письмо в Государственную пограничную службу Украины с просьбой предоставить информацию о документах, которые требуют работники ГПСУ у граждан, пересекающих государственную границу, а также правовые основания такого требования.

Ведь никто не может быть принужден делать то, что не предусматривает законодательство. Также государственные органы и их должностные лица обязаны действовать в пределах своих полномочий и в соответствии с Конституцией и законами Украины.

Напомню и то, что Конституция Украины закрепляет: каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать территорию Украины, за исключением ограничений, которые устанавливаются законом", – написал омбудсмен.

Ранее мы сообщали, что в Украине "выездным" категориям мужчин серьезно усложнили выезд из страны, а также о том, что в сети появилось видео, где многодетного отца не выпустили за границу без справки от ТЦК.