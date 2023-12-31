Пограничники могут требовать у мужчин, которым разрешён выезд из Украины, в частности у многодетных родителей, выписку из протокола ТЦК об отсрочке от мобилизации или таковую запись в личных военно-учётных документах.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, необходимость таких проверок связана с частыми случаями обнаружения у выезжающих за границу поддельных документов. Демченко отметил, что, в частности, особенной проверке на границе подлежат мужчины, на содержании у которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.

"Учитывая, что мы неоднократно обнаруживали подделки документов, связанных с многодетством, наши инспекторы могут проверять это условие выезда мужчин, в том числе и по документам из территориальных центров комплектования. Это могут быть выписки из протокола ТЦК о принятом решении по отсрочке или записи об отсрочке в военно-учётных документах", - отметил представитель ГПСУ.

Ранее появилось видео с границы, где ужесточили проезд мужчин, освобожденных от армии.

Мы также публиковали видео, как многодетного отца не выпустили за границу без справки от ТЦК.