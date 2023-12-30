В оборонном комплексе Украины задействованы 300 тысяч человек.

О таком количестве работников, занятых на военном производстве, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своём телеграм-канале.

"За последний год существенно нарастили производство собственного оружия, техники, боеприпасов, беспилотников. Сейчас на "оборонку" работают более 500 производств и 300 тысяч работников", - заявил глава Кабмина.

Отметим, что в РФ, по официальным данным, публиковавшимся до 2019 года, в сфере ВПК были заняты два миллиона человек. Но сейчас их количество явно выросло после увеличения военного производства, связанного с войной в Украине.

Накануне о том, что Украина будет наращивать военно-промышленный комплекс для производства оружия, заявлял Владимир Зеленский. Чиновникам и дипломатам было поручено уделить особое внимание договорённостям по производству оружия.

Ранее Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий.

"Украина заинтересована в локализации производства техники, необходимой для защиты, и каждой из оборонных систем, которые используются украинскими воинами и дают наилучшие результаты в производстве оружия", - заявил президент, выступая на форуме.