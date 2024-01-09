Белый дом обсудил с оборонной индустрией США производство оружия для Украины.

Агентства Reuters и Bloomberg сообщают, что в понедельник, 8 января, представители нескольких ведущих американских оборонных компаний провели встречу с сотрудниками администрации президента США, чтобы обсудить производство оружия для Украины.

Неназванные чиновники Белого дома сообщили СМИ, что во встрече приняли участие около десяти руководителей компаний, представляющих американский военно-промышленный комплекс.

По данным Bloomberg, в числе участников были менеджеры компаний Palantir Technologies и Anduril Industries (в числе прочего специализируются на оборонных компьютерных системах), Fortem (занимается борьбой с дронами) и Skydio (производит дроны).

Агентство уточняет со ссылкой на представителей администрации президента США Джо Байдена, что участники встречи обсуждали, каким образом Вашингтон может предоставить Украине дополнительную военную помощь. В частности, шла речь о технологиях разминирования, беспилотниках и системах для борьбы с российскими дронами.

Reuters добавляет, что Белый дом пытается расширить доступ Украины к самым современным американским технологиям.

При этом американские чиновники сказали Bloomberg, что компании, представленные на встрече, уже напрямую работают с украинским правительством.

Напомним, в декабре министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что Украина достигла договоренности с двумя ведущими американскими компаниями о совместном производстве в Украине боеприпасов 155-го калибра, однако их производство начнется не раньше, чем через два года.

Между тем западные СМИ пишут, что Украина пытается заменить снаряды, которых не хватает, дронами. Это самый дешевый вариант поражения, хотя и не самый мощный.