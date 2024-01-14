Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в воскресенье, 14 января.

Главное из заявлений президента:

Сообщил о начале переговоров с Румынией по вопросу гарантий безопасности для Украины - уже "девятой страной, с которой ведется такая двусторонняя работа". Заявил о договоренностях с западными союзниками по наращиванию производства беспилотников и боеприпасов в Украине, а также анонсировал "хорошие новости по системам ПВО". Рассказал о встрече советников представителей государств в Давосе, где обсуждается украинская "формула мира".

Между тем пресс-служба Офиса президента (ОП) сообщает о том, что Владимир Зеленский 15 января начнет рабочий визит в Швейцарскую конфедерацию.

"В рамках визита президент встретится с председателями обеих палат парламента, лидерами партий и президентом Швейцарии, примет участие во Всемирном экономическом форуме и проведет ряд двусторонних встреч", - говорится в сообщении пресс-службы ОП в телеграм-канале.

Напомним, сегодня глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о начале встречи в швейцарском Давосе советников лидеров 81 стран и международных организаций для обсуждения украинской "формулы мира".

В свою очередь на встрече в Давосе министр обороны Рустем Умеров уже предложил создать рабочую группу по выводу войск РФ из Украины.