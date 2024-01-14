Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о начале встречи в швейцарском Давосе советников лидеров 81 стран и международных организаций для обсуждения украинской формулы мира.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Это уже четвертая подобная встреча, в которой помимо стран Запада участвуют и государства глобального юга. Первые три были в Копенгагене, в Саудовской Аравии и на Мальте.

Также была секретная встреча 16 декабря в Эр-Рияде.

Однако, по данным западных СМИ, встречи эти пока завершаются безрезультатно, так как страны глобального юга не соглашаются с позицией Украины о том, что никаких переговоров с РФ до вывода российских войск на границы 1991 года проводить нельзя. Кроме того, часть крупных незападных стран (например, Китай) призывают к немедленному прекращению огня для старта мирных переговоров.

Однако против прекращения огня выступают украинские власти. Эту же позицию в сегодняшнем сообщении подтвердил и Ермак, заявив, что "простое прекращение огня не будет означать конца российской агрессии".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Всемирный экономический форум в Давосе.

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