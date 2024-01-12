В воскресенье, 14 января, на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе состоится четвертая встреча советников глав государств по обсуждению украинской "формулы мира". В дискуссии примут участие более 80 делегаций.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Швейцарии.

"14 января 2024 года в Давосе Швейцария и Украина проведут четвертую встречу советников по национальной безопасности в рамках украинской "формулы мира". Целью конференции под сопредседательством федерального советника Игнацио Кассиса и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака является завершение переговоров на уровне советников по национальной безопасности относительно принципов достижения продолжительного и справедливого мира в Украине", - говорится в сообщении.

Заявляется, что эти принципы должны стать "основой для последующих этапов мирного процесса".

"Более 80 делегаций примут участие в заседании в Давосе. В центре внимания будет мирная формула, которую президент Украины Владимир Зеленский инициировал в конце 2022 года. Эта формула состоит из десяти принципов для достижения продолжительного мира в Украине", - сообщили в швейцарском внешнеполитическом. ведомстве.

В МИД добавили, что Швейцария принимает участие, в частности, в рабочих группах по ядерной безопасности, продовольственной безопасности и фиксации окончания войны. Вслед за первыми тремя встречами в Копенгагене, Джидде и на Мальте на четвертой встрече в Давосе будут представлены результаты работы рабочих групп и последующие шаги.

Напомним, что Владимир Зеленский планирует посетить Всемирный экономический форум в Давосе.

Также агентство Bloomberg писало, что США хотят получить от президента Украины в Давосе "более четкий план войны".