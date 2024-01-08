Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил встречу советников лидеров государств в Давосе, которую ранее анонсировал Владимир Зеленский.

Об этом Ермак сообщил по итогам телефонного разговора с главным советником президента Бразилии Селсо Аморимом.

По словам главы Офиса президента, встреча советников по национальной безопасности и политических советников лидеров стран будет посвящена реализации украинской "формулы мира".

Напомним, Всемирный экономический форум в Давосе в этом году состоится 15-19 января. Встреча советников назначена на 14-е.

Ранее встречи советников проходили в Копенгагене, в Саудовской Аравии и на Мальте. Но они не привели пока к согласованию каких-либо конкретных действий.

В то же время сообщалось, что во время встречи на Мальте Киев договорился со странами "глобального Юга" готовить саммит мира.

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