В январе президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Всемирный экономический форум в Давосе, а также столицу Швейцарии город Берн.

Об этом сообщает издание Tages-Anzeiger со ссылкой на источники.

Официально эта информация не подтверждена, однако сегодня Зеленский сообщил о своем разговоре с эмиром Катара, с котором пригласил его на встречу советников по украинской формуле мира в Давосе.

Напомним, в декабре Зеленский прилетел в Осло с неанонсировавшимся заранее визитом. В столице Норвегии президент Украины принял участие в саммите лидеров северных стран, где обсуждали вопросы совместной обороны и поддержки Украины.

Также президент Украины посетил Германию. В немецком Висбадене он встретился с командованием армии США в Европе и Африке.

Война в Украине идет уже 684-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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