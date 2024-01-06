Президент Владимир Зеленский повысил в званиях главу Службы безопасности Украины Василия Малюка и его заместителя Александра Поклада.

Соответствующие указы появились на сайте ОФиса президента.

Малюка повысили с генерал-лейтенанта до генерал-майора, Поклада - с бригадного генерала до генерал-майора.

Напомним, в феврале прошлого года Верховная Рада Украины утвердила Малюка в должности главы СБУ. До этого он исполнял обязанности главы ведомства.

Между тем война в Украине идет уже 682-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. У россиян был частичный успех у Хромово под Бахмутом и на севере от Авдеевки. Также россияне активизировали штурм Авдеевки. ГУР Украины заявило о своем рейде в Белгородскую область и нанесенных армии РФ потерях. США заявили, что будут поддерживать Украину "сколько потребуется" - но уже не обязательно на уровне 2022 и 2023 годов.

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