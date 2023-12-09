Верховная Рада назначила народного депутата от партии "Голос" Ярослава Юрчишина главой Комитета по свободе слова.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

Решение поддержали 247 парламентариев.

Юрчишин в 2019 году избран народным депутатом и занял должность первого заместителя председателя Комитета по вопросам антикоррупционной политики.

Заместителем Комитета по свободе слова является нардеп "Слуги народа" Евгений Брагар, который также исполнял обязанности председателя, а секретарем – Сергей Швец. Всего в комитете четыре нардепа.

Ранее его возглавлял Нестор Шуфрич. Нардепа сняли с должности, но не исключили из состава. Сейчас Шуфрич под стражей по подозрению в госизмене.

В ноябре в Печерском суде Киева пошло заседание по ходатайству прокуратуры о продлении содержания под стражей народному депутату Нестору Шуфричу.

В итоге суд продлил его содержание под стражей еще на 30 дней - до 15 декабря.

Напомним, 15 сентября Шуфричу сообщили о подозрении в государственной измене. Суд избрал Шуфричу меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.