Рада назначила нардепа от партии "Голос" Юрчишина главой Комитета по свободе слова
Верховная Рада назначила народного депутата от партии "Голос" Ярослава Юрчишина главой Комитета по свободе слова.
Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.
Решение поддержали 247 парламентариев.
Юрчишин в 2019 году избран народным депутатом и занял должность первого заместителя председателя Комитета по вопросам антикоррупционной политики.
Заместителем Комитета по свободе слова является нардеп "Слуги народа" Евгений Брагар, который также исполнял обязанности председателя, а секретарем – Сергей Швец. Всего в комитете четыре нардепа.
Ранее его возглавлял Нестор Шуфрич. Нардепа сняли с должности, но не исключили из состава. Сейчас Шуфрич под стражей по подозрению в госизмене.
В ноябре в Печерском суде Киева пошло заседание по ходатайству прокуратуры о продлении содержания под стражей народному депутату Нестору Шуфричу.
В итоге суд продлил его содержание под стражей еще на 30 дней - до 15 декабря.
Напомним, 15 сентября Шуфричу сообщили о подозрении в государственной измене. Суд избрал Шуфричу меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.