Кабинет министров на заседании 1 декабря назначил новым главой Государственной службы спецсвязи и защиты информации Юрия Мироненко.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Также, по его словам, правительство утвердило еще два назначения:

Александра Семырга стал первым заместителем председателя Государственной таможенной службы Украины;

Виталий Половенко назначен заместителем министра обороны Украины.

Мироненко окончил Международный научно-технический университет имени Юрия Бугая по специальностям "Менеджмент" и "Международная экономика".

Карьеру начинал в банковской сфере. С 2008 по 2010 год работал финансовым директором концерна "Стирол", который производит удобрения. С 2010 по 2015 год работал в должности генерального директора ООО "Даймонд Сфир Груп", которое вело деятельность в сфере ИТ, логистики, строительства и аграрного хозяйства.

С 2014 года – директор, а с 2016 по октябрь 2023 года – председатель правления Института общественно-экономических исследований (ИСЭД) – неправительственного аналитического центра, сопровождающего реформы в Украине.

В 2019 году Мироненко заключил контракт и присоединился к теробороне. С начала вторжения он воевал в составе 112-й бригады ТРО Киева. Позже занял пост заместителя начальника штаба 129-го батальона 112-й бригады. После этого возглавил Отдел по работе с добровольческими формированиями территориальных общин 112 бригад. Награжден нагрудным знаком Серебряный крест.

Напомним, предыдущего главу Госспецсвязи Юрия Щиголя на прошлой неделе арестовали по подозрению в хищении 62 миллионов гривен при закупке программного обеспечения через подконтрольные компании.

Неделю назад Щиголь вышел из СИЗО под залог.