Народный депутат Андрей Одарченко, которому вручили подозрение за попытку дать взятку в биткоинах Мустафе Найему, вышел под залог в 15 миллионов гривен.

На днях Одарченко вручили подозрение за попытку дать взятку в биткоинах главе Госагентства восстановления. За деньги он просил принять решение о выделении из фонда ликвидации последствий агрессии РФ денег на ремонт зданий университета, где депутат продолжает занимать должность ректора (действие контракта которого приостановлено).

Он предлагал Мустафе Найему взятку в размере 8% от объема финансирования и передал часть этой суммы - 0,39 биткоина, что на тот момент было эквивалентно 10 тысячам долларов.

После этого ВАКС отправил подозреваемого нардепа под стражу с возможностью залога в 15 миллионов. Сам Одарченко во время судебного заседания подтвердил свое общение с главой Госагентства восстановления Мустафой Найемом, однако сказал, что взятку не предлагал.

Также вышел из-под стражи и бывший глава Госспецсвязи Юрий Щиголь, за которого внесли залог в размере 25 млн грн.

Напомним, подозрение Щиголь и его заместитель Виктор Жора получили через час после отставки.

По данным следствия, за 2020-2022 годы они украли 62 млн грн при закупке программного обеспечения через подконтрольные компании. Для этого привлекли две подконтрольные компании, а закупку засекретили во избежание открытых торгов.