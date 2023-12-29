Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнение с должности главу Тернопольской ОВА Владимира Труша.

Об этом сообщает сайт президента Украины.

Владимир Труш возглавлял Тернопольскую областную государственную администрацию с марта 2020 года. В Тернопольской ОВА пока не комментировали увольнение.

Летом двух заместителей главы ОВА и председателя областного совета задержали по подозрению в вымогательстве и получении взятки от предпринимателя. Их дела рассматривает Высший антикоррупционный суд.

Напомним, что вчера Кабмин сообщил про увольнение главы Тернопольской ОВА Владимира Труша.

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