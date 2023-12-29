Экс-глава Тернопольской ОВА Владимир Труш. Фото: Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнение с должности главу Тернопольской ОВА Владимира Труша.

Об этом сообщает сайт президента Украины.

Владимир Труш возглавлял Тернопольскую областную государственную администрацию с марта 2020 года. В Тернопольской ОВА пока не комментировали увольнение.

Летом двух заместителей главы ОВА и председателя областного совета задержали по подозрению в вымогательстве и получении взятки от предпринимателя. Их дела рассматривает Высший антикоррупционный суд.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Тернопольской ОВА Владимира Труша

Напомним, что вчера Кабмин сообщил про увольнение главы Тернопольской ОВА Владимира Труша.

Война в Украине идет уже 674-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Донецком направлении резко уменьшилось количество российских авиаударов. Если раньше было до 20 ударов в сутки, то в последние два дня - до десяти. Украинские военные связывают это с потерями самолетов, которые несут россияне в последние дни. В то же время в Херсонской области россияне возобновили пуски авиабомб после некоторого затишья.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться