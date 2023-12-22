Во Львовской области уволили старосту села Смыков Сокальской городской общины Виталия Левицкого, который защищал от сноса советский памятник.

Об этом сообщают местные СМИ.

Решение приняли депутаты Сокальского горсовета. Для начала служебного расследования голосов не хватило.

Отмечается, что монумент уже снесли.

Напомним, староста села Смыков Сокальской городской общины Львовской области Виталий Левицкий залез на памятник советскому воину и не дал его снести, потому что это "человеческая память погибших за свою землю".

Между тем до конца 2023 года во Львовской области запланировано снести 200 советских памятников и монументов. Практически все работы уже выполнены.

Ранее мы рассказывали, что жители двух сел в Ивано-Франковской области отказались сносить памятники советским солдатам. Сообщалось, что на этих памятниках есть фамилии тех, кто погиб от ОУН и УПА. Фамилии оставили, но надпись "Погибли от рук украинских буржуазных националистов" замазали.

А весной аналогичное решение приняли и жители села Лисичево Закарпатской области, которые отказались демонтировать памятник советским солдатам, погибшим во время Второй мировой войны. Они заявили, что памятник посвящен их погибшим односельчанам, а не абстрактному советскому солдату.