Жители двух сел в Ивано-Франковской области отказались сносить памятники советским солдатам.

Как сообщил директор Ивано-Франковского областного музея освободительной борьбы им. Степана Бандеры Ярослав Коретчук на своей странице в Фейсбуке, жители сел Кинашев и Загорье-Кукольницкое во время собрания высказались против демонтажа памятников советским солдатам.

"Жители сел говорят, что пусть стоят. Кстати, на этих памятниках есть фамилии тех, кто погиб от ОУН и УПА. Фамилии оставили, только надпись "Погибли от рук украинских буржуазных националистов" замазали", - сообщил Коретчук.

"У меня просто разрыв шаблонов. Что тогда можно хотеть от восточных и южных регионов?" - добавил он.

Напомним, весной аналогичное решение приняли и жители села Лисичево Закарпатской области, которые отказались демонтировать памятник советским солдатам, погибшим во время Второй мировой войны.

Также мы писали, что в селе Вязова Жолковской общины Львовской области местные жители воспрепятствовали инициативной группе, демонтировавшей советский памятник колхознице. По мнению селян, памятник напоминает Юлию Тимошенко.