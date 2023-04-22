Жители села Лисичево Закарпатской области отказались демонтировать памятник советским солдатам, погибшим во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает телеграм-канал "Деколонизация. Украина", чей владелец, активист-декоммунизатор Вадим Поздняков требовал убрать из села монумент.

Но жители единогласно высказались за сохранение. Они заявили, что памятник посвящен их погибшим односельчанам, а не абстрактному советскому солдату.

"Демонтируя памятник воинам-освободителям, мы обесцениваем не только их роль в борьбе против фашизма, но и саму их жизнь", - говорится в ответе жителей села Позднякову.

Ранее в Минкульте заявили, что памятник Щорсу в Киеве могут демонтировать частично.

Тем временем под Херсоном хотят открыть Музей монументальной пропаганды тоталитарного режима, куда могут перенести киевский памятник Щорсу.