В селе Смыков Сокальской городской общины Львовской области в рамках декоммунизации должны были снести советский памятник. Однако староста села Виталий Левицкий не позволил сделать это, назвав демонтаж уничтожением памяти.

Об этом пишет издание DailyLviv.com со ссылкой на советника председателя Львовской областной военной администрации Олега Радика.

Для сноса памятника 12 декабря в село приехала техника, но, по словам Радика, староста сказал, что не позволит его снести.

"Техника приехала уничтожать человеческую память, память погибших за свою землю, за своих детей в борьбе с фашизмом", – сказал староста в снятом им видео.

В итоге монумент не снесли, но в рамках декоммунизации от него должны избавиться. До конца 2023 года во Львовской области запланировано снести 200 советских памятников и монументов. Практически все работы уже выполнены.

Директор департамента коммуникаций и внутренней политики Львовской ОВА Юрий Горун в ноябре сообщал, что всего на Львовщине осталось около 30 подлежащих декоммунизации памятников.

На днях жители двух сел в Ивано-Франковской области отказались сносить памятники советским солдатам.

А весной люди из села Лисичево Закарпатской области отказались демонтировать памятник советским солдатам, погибшим во время Второй мировой войны.