Власти Болгарии начали демонтаж памятника Советской армии в Софии. Сегодня у фигуры советского солдата отрезали руку, державшая автомат ППШ. В среду работы по демонтажу памятника продолжатся.

Об этом сообщают европейские издания.

Причина сноса монумента, как объявили местные власти, - плохое состояние скульптур, что представляет опасность для горожан.

Сообщается, что бронзовые фигуры, которые в знак признательности к Советской армии – освободительнице были установлены в центре Софии в 1954 году, будут разрезаны на части весом не более четырех тонн каждая. Затем отреставрированные фигуры разместят в музее.

Москва отреагировала на демонтаж монумента и рассматривает его как враждебный шаг Болгарии, который усугубляет двусторонние отношения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Решение о демонтаже памятника городской совет Софии принимал еще в 1993 году, но из-за протестов сторонников Болгарской социалистической партии работы по демонтажу были прекращены. Памятник многократно становился мишенью для вандалов. Софийские депутаты в марте снова большинством голосов поддержали инициативу правых политических объединений о демонтаже и перемещении памятника Советской армии.

Летом прошлого года в городе Мальборк на севере Польши по указанию местного Института нацпамяти снесли памятник Красной армии СССР, возведенный в 1945 году.

А в 2021 году во Львове снесли Монумент советским воинам.