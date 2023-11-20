В Одессе после рекомендации историко-топонимической комиссии горсовета оставить на местах памятники поэту Александру Пушкину и князю Михаилу Воронцову первый из упомянутых, установленный на Приморском бульваре, облил краской местный художник Ярослав Войцеховский.

"Я решил высказать свое мнение по поводу незаконности и максимальной нелогичности во время войны иметь памятник главному поэту тех, кто нас уничтожает", - пояснил он свои действия.

После этого местный депутат Пётр Обухов заявил, что улицу Пушкинскую могут все же переименовать и убрать оттуда памятник русскому писателю.

"Я думаю, что мы скоро рассмотрим вопрос переноса памятника Пушкину на улице Пушкинской и переименования улицы. Это случится в ближайшие недели. Что касается памятника Пушкину на Думской, думаю, тут стоит провести онлайн-голосование, как в случае с Екатериной", - сказал он.

Летом мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что памятник Пушкину в центре города не нужно сносить. И в любом случае его участь должны решать сами жители.

Между тем на прошлой неделе в Киеве демонтировали очередной памятник российскому поэту Пушкину, расположенный в сквере на Берестейском проспекте. Это вызвало бурную полемику в соцсетях.