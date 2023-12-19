Экс-судья Николай Чаус, осужденный и отбывающий наказание в тюрьме, пытается обжаловать свое увольнение.

Он подал ходатайство в Высший совет правосудия с требованием возобновить сроки обжалования решения ВСП про его увольнение с должности судьи Днепровского суда Киева, которое было принято 4 октября 2017 года.

Чаус заявил, что не имел возможности ознакомится с решением ВСП, так как его похитили и вывезли в Молдову в 2016 году.

ВСП отказал Чаусу.

Напомним, что экс-судья Николай Чаус в 2016 году был пойман на взятке в размере 150 тысяч долларов. Он прятал деньги в стеклянных банках. Потом судья Чаус был тайно вывезен в Молдову, оттуда выкраден обратно в Украину. В конце концов "нашелся" в одном из украинских сел в Винницкой области, после чего был передан в руки СБУ, а затем - НАБУ.

В июне Высший антикоррупционный суд приговорил Чауса к 10 годам лишения свободы. Обвинение просило 12 лет.

Ранее мы писали о том, что Чаус подробно рассказал о том, как его похищали, держали в Украине в плену, а также - как ему удалось освободиться. По словам экс-судьи, с мешком на голове он проводил большую часть времени.