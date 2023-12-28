Кабинет министров уволил с должности руководителя Тернопольской ОВА Владимира Труша.

Об этом 27 декабря сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Согласовано увольнение Труша Владимира Любомировича с должности главы Тернопольской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

Владимир Труш возглавлял Тернопольскую областную государственную администрацию с марта 2020 года.

В Тернопольской ОВА пока не комментировали увольнение.

Напомним, что летом двух заместителей главы ОВА и председателя областного совета задержали по подозрению в вымогательстве и получении взятки от предпринимателя. Их дела рассматривает Высший антикоррупционный суд.

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