Анализируем итоги 681-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россия готовится к новому наступлению под Харьковом, пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на анонимных украинских чиновников.

Такой вывод издание сделало благодаря обстрелам, которые не утихают под Купянском. Их рассматривают как подготовку к крупномасштабному наступлению в ближайшие недели, сообщил источник издания, близкий к ВСУ.

"В течение всего дня велись обстрелы военных объектов по всему региону", - заявил он.

Военная разведка полагает, что новые массированные обстрелы Харькова могут произойти в эти выходные - на 7 января, когда в РФ отмечают Рождество. А вскоре может начаться и наземное наступление, возможной датой которого считается 15 января.

В то же время из статьи не очень понятно, что авторы подразумевают под "наступлением на Харьков". Наступление непосредственно на сам Харьков (например, со стороны Белгородской области), или же активизацию наступательных действий россиян на Купянском направлении, где они ведут наступательные действия еще с лета прошлого года, которые пока не представляют угрозы непосредственно для Первой столицы.

Комментируя эту публикацию, губернатор Олег Синегубов заявил, что концентрации войск РФ не наблюдается, но "ситуация может измениться поминутно". Он считает, что РФ сохраняет планы захвата Харькова и территорий области, освобожденных прошлой осенью.

Отметим, что под Купянском бои продолжаются в районе села Синьковка, где россияне пытаются прорваться через укрепрайон ВСУ. Но линия фронта там уже довольно давно почти не менялась.

При этом российские паблики со вчерашнего вечера пишут о продвижении своих войск южнее - на Лиманском направлении, в районе Тернов и Ямполовки. Украина этого не подтверждала.

Украинский военный паблик Deep State сообщает, что у россиян был частичный успех у Хромово под Бахмутом и на севере от Авдеевки. Вчера была информация, что российские войска пытаются там прорваться к Бердычам. Российские паблики утверждают, что в районе этого населенного пункта у армии РФ был успех.

А начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш заявил, что россияне активизировали штурм Авдеевки.

"Вчера враг активизировался по всем направлениям Авдеевского отрезка, они начали штурмовать. Около 20 направлений. Очень непростая ситуация", - заявил Барабаш.

Вчера западные СМИ снова обратили внимание на ситуацию на херсонском плацдарме ВСУ в Крынках. Газета Washington Post назвала Днепр, через который Украина снабжает этот плацдарм, "рекой смерти".

Общий посыл статьи такой: украинские военные несут большие потери, хотя не освободили пока ни одного населенного пункта на левом берегу реки, а решение удерживать плацдарм скорее политическое.

"Бросили, как кусок мяса волкам", - описывает свою миссию украинский морпех Дмитрий.

"Мы несем много потерь. Мы просто теряем людей, а результата нет", – сказал другой морпех.

Пехотинцы рассказали о раненых солдатах, которые тонули, не в силах плавать из-за полученных ранений или затянутые на дно реки своими тяжелыми рюкзаками, пишет издание.

"Переправа была настолько опасной, что здесь остались тела нескольких морских пехотинцев, погибших во время первой волны, переправившейся через реку два месяца назад", – пишет WP со слов морпехов. Также, по их словам, гибнет много тех, кто управляет лодками, по которым целятся россияне.

Из группы в 45 человек, которую забросили на восточный берег, пять погибли, еще 20 получили ранения, сообщил Дмитрий.

Издание пишет, что Украина не освободила ни одного населенного пункта во время операции в Крынках.

"Поскольку контрнаступление застопорилось, украинские военные и политические лидеры стремились продемонстрировать своим западным сторонникам некоторый прогресс – любой прогресс", - дает издание свою версию смысла удержания плацдарма.

К слову, в российских военных пабликах продолжают звучать версии о том, что плацдарм в Крынках, отвлекающий маневр для того, чтоб подготовить масштабное форсирование Днепра силами ВСУ в другом месте.

ГУР Украины сегодня заявило о своем рейде в Белгородскую область и нанесенных армии РФ потерях.

Разведка утверждает, что узнала о планах высшего руководства армии РФ провести проверку в Грайворонском районе из-за недовольства и жалоб личного состава на плохие условия службы. Тогда разведчики заминировали дорогу, по которой передвигались россияне на указанном участке, и атаковали их взводный опорный пункт.

"В результате огневого налета с применением стрелкового оружия и минометов, а также подрыва на украинских минах враг понес потери", - сообщает ГУР.

Количество потерь еще уточняется.

Опубликовано видео, как бойцы закладывают взрывчатку на некой дороге, ведут стрелковый бой, снайпер поражает человека с дистанции, а дрон снимает взрывы.

ГРУ не сообщает, когда именно была эта акция.

Отметим, что каких-либо новостей в открытых источниках о боях в Белгородской области не было уже довольно давно.

Обстрелы и их последствия

Со вчерашнего вечера продолжаются обстрелы Крыма. Вчера вечером ВСУ заявили о поражении командного пункта в Сакском районе, а сегодня - что вчера также был взорван склад с боеприпасами близ Первомайского (район Красноперекопска). Россия этого не подтверждала.

Ночью прошла масштабная дрон-атака на российские объекты. Минобороны РФ заявило, что перехвачены 36 украинских БПЛА над Крымом и один дрон над Краснодарским краем. Ранее сообщалось о взрывах в Новороссийске, но прилеты там не подтверждены (видимо, сработала ПВО).

Также вечером и ночью были удары по Белгороду. Повреждены около 30 автомобилей, есть двое раненых. Минобороны РФ заявляло, что обстрел производился из украинской РСЗО "Ольха". Украина этого не подтверждала.

В Украине ночью удалось сбить 21 "Шахед" из 29 запущенных, заявляют Воздушные силы. Атака продолжалась двумя волнами. Дроны сбивали в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Хмельницкой областях.

Известно, что был налет из шести дронов на Кривой Рог. Обломки сбитых беспилотников упали на территорию предприятия.

Ракетами РФ в очередной раз атаковала прифронтовую Кураховскую ТЭС. Также в городе под удар С-300 попали 14 многоквартирных домов, образовательные учреждения, предприятия и другая инфраструктура.

Еще шесть ракет С-300 выпустили по Мирнограду. Есть повреждения на территории одного из предприятий.

В целом по Донецкой области за сутки два человека погибли и еще двое ранены.

Какие последствия будут от участившихся взаимных ударов РФ и Украины, мы анализировали здесь.

Северокорейские ракеты в Украине

Вчера в США заявили, что Россия получила северокорейские баллистические ракеты и уже применила их по Украине.

Сначала об этом написала газета The Washington Post. По ее данным, Россия стала запускать по Украине баллистические ракеты, которые были предоставлены Северной Кореей.

"Наша информация указывает на то, что КНДР недавно предоставила России пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет, а Россия запустила несколько баллистических ракет по Украине", - заявил изданию один из американских чиновников.

Второй чиновник уточнил, что это баллистические ракеты малой дальности.

Позже представитель Белого дома Джон Кирби подтвердил эту информацию. По его словам, Россия обстреливала Украину этими ракетами 30 декабря и 2 января.

Украинские военные эксперты предполагают, что речь может идти о корейских ракетах KN-23 и KN-24. Такой вывод сделало издание Defence Express, анализируя кадры презентации, которую сделали в Белом доме. На них изображены именно эти ракетные установки производства КНДР (правда, как указано на самом слайде Белого дома, - это тестовые запуски, то есть сделанные в самой Северной Корее).

Украинское издание пишет, что именно эти ракеты близки по характеристикам к российскому "Искандеру", и, следовательно, могут запускаться с имеющихся у РФ ракетных комплексов. Поэтому весьма велика вероятность, что именно их КНДР передала России.

Эксперты указывают, что северокорейские аналоги в чем-то даже лучше российского "оригинала".

"Стартовая масса KN-23 составляет 3,4 тонны (на 400 кг меньше, чем в ракете 9М723 комплекса "Искандер"), боевая часть – 500 кг, подтвержденная дальность пуска – 690 километров (или на 190 километров больше, чем у "Искандера")", - говорится в статье.

Что же до KN-24, то они визуально похожа на ATACMS, но доказанная дальность пуска выше и составляет 410 км.

В то же время Воздушные силы Украины пока не подтверждают эту информацию.

"Ракета летит, падает, разрывается на маленькие кусочки, разлетается, и попробуй там установить, чем они ударили. Точно, что баллистика, а какая баллистика, чья ракета - надо разбираться. Пока у нас данных нет, что использованы такие ракеты. Заявление было от Соединенных Штатов. Поэтому специалисты будут изучать обломки, тогда уже можно будет говорить, есть ли такой факт или нет. Пока не могу этого подтвердить", - заявил представитель ВС Юрий Игнат.

После заявлений Игната Харьковская областная прокуратура показала фото предполагаемых корейских ракет и не исключила, что их произвела КНДР.

Игнат же считает, что баллистические ракеты из Ирана или Северной Кореи не особо будут отличаться от российских.

В то же время американский "Институт изучения войны" предупреждает, что увеличение количества баллистических ракет у РФ - это проблема, поскольку их труднее сбивать.

Отметим, что ни Россия, ни КНДР поставок и применения ракет не подтверждали.

"Кем мне воевать?" Залужный и мобилизация

В Раде продолжают обсуждать скандальный законопроект о мобилизации. Заседания профильного комитета по этому поводу будут длиться до 8 января.

В первый день обсуждений на них пришло военное руководство страны: главком Залужный, глава Генштаба Шаптала и министр обороны Умеров.

Как мы уже сообщали, Залужный на заседании комитета заявил о тяжелой ситуации с личным составом у ВСУ.

"Мне нужны люди, россияне уже призвали 400 тысяч и на июнь готовят еще несколько сотен тысяч, до 400 тысяч. Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы идите сражайтесь, если не обеспечите", - цитирует главкома издание NV.

Также Залужный выступил против привлечения в армию заключенных и судимых.

"Он говорит: это армия для плохих людей? Это не так", - пишет издание со ссылкой на источники в Раде.

То есть идея о том, чтобы, как и в России, вербовать заключенных в тюрьмах, обсуждается в Украине уже на высшем уровне. Как и другая идея, о которой недавно писали СМИ - бронировать от мобилизации людей с высоким уровнем зарплаты. На днях об этом сообщал Forbes, а сегодня написало "Суспильне" со ссылкой на источники.

По их данным, этот вопрос будет подниматься на следующем заседании фракции "Слуги народа". Хотя официально представители монобольшинства это комментировать отказались.

О том, почему такая идея не решает главную экономическую проблему, которую создает в Украине мобилизация, мы писали здесь.

Тем временем в ТикТоке появляется все больше видео о том, что накануне Нового года на границе Украины усложнился выезд мужчин, имеющих на это основания.

"Пограничники развернули нас безжалостно, цинично. Сказали, что нужно иметь отсрочку от военкомата. Сейчас нарушаются права людей, которые имеют законные основания на выезд заграницу, имея красное удостоверение многодетной семьи. Никакого нормального объяснения мы так и не получили, никакого письменного отказа не выдают, только одна перечеркнутая бумажка с номером машины и написано "возвращен в Украину". До таможни мы стояли в огромной очереди, возвращали автобусы, доходит до того, что из автобуса выгоняют мужчин, они со своими торбами стоят на проезжей части, только тогда автобус едет дальше", – рассказывает жена многодетного отца.

По словам еще одного пользователя ТикТок, на данный момент "более или менее начали пропускать мужчин с 3-й группой инвалидности, для выезда по системе "Шлях" очень долгая проверка, а многодетных отцов выпускают через раз".

"Поэтому если едете, рассчитывайте, что может не быть 100% гарантии пересечения границы. Я звонил на горячую линию (ГПСУ), мне говорят, что никаких изменений в правилах пересечения границы не происходило, ни они берут ко вниманию, что есть много поддельных документов, поэтому запрашивают дополнительную проверку — а это наличие отсрочки от ТЦК. Получил информацию от людей, что они обращались в ТЦК и им говорили, что таких справок у них нет, но если люди хотят — могут пройти медкомиссию и станут на учет", — объясняет мужчина.

При этом, как сообщают пользователи, оформление отсрочки занимает немало времени — как минимум 1,5 месяца. Кроме того, у многих возникает вопрос к процедуре оформления отсрочки, а именно — зачем мужчинам, которые имеют законные основания для пресечения границы, проходить ВВК.

В свою очередь адвокаты называют требования пограничников "незаконными" и "нарушающими Конституцию Украины", так как в действительности никаких изменений в правила пересечения государственной границы не были внесены.

Что будет с поддержкой США

США вчера заявили, что будут поддерживать Украину "сколько потребуется" - но уже не обязательно на уровне 2022 и 2023 годов.

"Мы продолжим поддерживать Украину, сколько это потребуется, но это не значит, что мы будем продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, который мы оказывали им в 2022 и 2023 годах", - сказал руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Отметим, что впервые власти США официально заявляют, что помощь может быть уменьшена. При этом американцы говорят, что средства ПВО в будущем станут приоритетом списка поставок Украине - но только если эти поставки удастся восстановить.

Это подтверждает данные о том, что США делают ставку на развитие военного производства в Украине - что будет крайне сложно сделать без мощной системы ПВО, которая прикроет заводы от ракетных ударов.

Однако пока перспективы выделения новой помощи находятся в подвешенном состоянии. На следующей неделе Конгресс выходит с каникул на работу и, возможно, вернется к вопросу помощи Киеву - но пока нет данных о том, что республиканцы и Белый дом договорились по этому поводу.

Сами же республиканцы продолжают делать "антиукраинские" заявления.

Губернатор Флориды, республиканец Рон Десантис на предвыборном мероприятии в штате Айова заявил, что президент США не может объяснить цель поддержки Украины.

"Байден даже не в состоянии сказать нам, какая в этом конечная цель. Он не говорит об этом", - сказал Десантис.

По его словам, США отправляют "ужасно много денег" в Украину, которые идут на "пенсии и зарплаты бюрократам".

"Думаю, что ловушка внешней политики США в последние 25 лет после окончания холодной войны заключается в участии в конфликтах, где у нас нет четкого понимания, чего мы пытаемся достичь", - сказал один из главных конкурентов Трампа на выдвижение в президенты от республиканцев.

Десантис добавил, что больше денег для Украины должна выделять Европа, поскольку Россия "является для них большей угрозой".