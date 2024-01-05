Конец прошлого и начало нынешнего года ознаменовались массированными ударами как России по Украине, так и Украины по РФ.



В информпространстве двух стран они подаются как акты возмездия: первый массированный удар россиян 29 декабря – как возмездие за удар по порту Феодосии; удар 30 декабря по Белгороду - как возмездие за удар 29 декабря по Украине; удар 2 января по Киеву и Харькову - как возмездие за удар по Белгороду 30 декабря; удары по Белгороду и по Крыму – как возмездие за удар 2 января по Украине.



Однако очевидно, что эти удары не могут быть спонтанными акциями - для их подготовки нужно время. А потому они, судя по всему, являются частью военной стратегии обоих стран.



О стратегии россиян мы уже писали. Их цель - с одной стороны, нанести удары по военной (предприятиям ВПК, складам) и критической (энергетике и прочим системам жизнеобеспечения) инфраструктуре Украины, чтобы сорвать стратегию Киева наращивания собственного военного производства и нормализации экономики. С другой стороны, есть цель и более масштабная – полностью истощить систему ПВО Украины, лишить ее возможности эффективно защищать украинское небо. А это откроет путь к использованию россиянами своей бомбардировочной авиации для массированных бомбовых ударов по украинским городам, что будет гораздо разрушительнее ракетных обстрелов.



А какова стратегия Украины относительно ударов по РФ и по захваченным россиянами территорий?



В начале сентября 2022 года главком ВСУ Валерий Залужный и его нынешний заместитель (а тогда нардеп) генерал Михаил Забродский написали уже почти забытую сейчас статью о перспективах войны. Между тем актуальность она не потеряла до сих пор.



Залужный и Забродский выделили два ключевых направления действий, которые могут наиболее сильно ударить по России.



Первое – это наступление на Крым. Собственно, этот план ВСУ и пытались осуществить в прошлом году, но неудачно. Владимир Зеленский в недавнем комментарии The Economist заявил, что цель изоляции Крыма остается основной и в этом году. И удары, которые в последнее время наносят ВСУ по полуострову, многие трактуют как реализацию стратегии изоляции. Но очевидно, что одними лишь ударами с воздуха Крым изолировать нельзя, пока под контролем россиян находится сухопутный коридор на полуостров. Именно его перерезание было основной целью летнего наступления, но она достигнута не была.

Второй ключевой пункт в описанной Залужным и Забродским стратегии Украины – нанесение ударов дальнобойными ракетами. В том числе и по территории РФ. По мнению авторов, россияне сейчас не против войны, поскольку не до конца понимают ее цену "во всех смыслах". Поэтому цель Украины - "сделать для россиян эти ощущения более острыми, несмотря на значительное расстояние до целей".



Поэтому Залужный и Забродский считали очень важным для Украины иметь возможность наносить удары дальнобойными ракетами и особо подчеркивали необходимость передачи американцами ATACMS.



Но с тех пор Украина так и не начала наносить массированные удары в глубину территории РФ. В том числе и потому, что Запад очень скупо давал дальнобойные ракеты. Поставки выполнили только Великобритания и Франция. США дали небольшую партию ATACMS уменьшенной дальности. А Германия так и не представила свои ракеты Taurus.

Более того, западные лидеры все время говорят, что запрещают использовать свое оружие для ударов по российской территории в границах 1991 года.



На Западе звучат опасения, что крупные поставки дальнобойных ракет Украине и их применение для ударов по РФ могут поставить НАТО на грань прямой войны с Россией.

Вооружение же украинского и советского производства, которое есть у ВСУ, не позволяет наносить удары глубоко по тылам РФ. Максимум - по приграничным регионам: Белгородской, Курской и Брянской областям. А удары беспилотников, которые могут действовать на больших расстояниях, хоть и эффективны в отдельных случаях (например, при атаке на хранилища топлива или самолеты), однако существенного ущерба причинить не могут.



В то же время, если представить, что Украина все-таки получит большое число дальнобойных ракет и Запад снимет свой запрет на удары по РФ, к какому результату это приведет?



С чисто военной точки зрения это серьёзно усложнит ситуацию для тылов российской армии, так как ВСУ смогут наносить удары в глубину на несколько сот километров, поражая места размещения военных, командные пункты и склады. Также украинская армия сможет наносить удары по военным предприятиям в этом радиусе, энергообъектам и прочей критической инфраструктуре.



Однако даже если Россия, имея огромный запас ракет, не смогла парализовать жизнедеятельность украинского тыла, "выключить" энергетику и экономику в целом, то тем более это вряд ли сможет сделать Украина в отношении РФ. Как минимум с учетом размеров ее территории.



С точки зрения влияния на настроения российского общества тоже нет гарантий, что сработает расчет на рост антипутинских и антивоенных настроений. Для этого прежде всего нужно, чтобы внутри РФ была некая мощная сила, которая такие вопросы поднимет. До лета прошлого года она была: Евгений Пригожин и его медиаимперия активно и в резко негативном для Кремля ключе комментировали обстрелы РФ и сеяли смятение в умах россиян, а потом подняли мятеж. Но уже нет ни Пригожина, ни ЧВК "Вагнер". И замены им пока не наблюдается.

Кроме того, реакция россиян на обстрелы может быть ровно обратная: рост антиукраинских настроений и поддержка войны до победного конца. Используя эти настроения, Путин, например, может объявить новую волну мобилизации, что резко ухудшит баланс сил для Украины на фронте. Тем более что у российской власти есть богатый опыт обращать в свою пользу любые форс-мажоры. Так, теракты во время войны в Чечне использовались Кремлем для консолидации общества вокруг Путина и укрепления его власти.



Возможно, со временем, если обстрелы будут продолжаться долго, а их география расширится, вопросы у россиян к Путину и возникнут. Но никто не может сказать, сколько времени и ракет для этого потребуется. А если они и возникнут, то далеко не факт, что это будут призывы вывести войска на границы 1991 года, а не сбросить на Украину ядерную бомбу.



Поэтому сомнительно, что массированные удары по российским городам в формате удара по Белгороду 30 декабря принесут какую-либо существенную пользу Украине с точки зрения изменения хода войны. Разве что это будет использовано для поднятия боевого духа в украинском обществе ("мы отвечаем ударом на удар"). Но с учетом того, что ракетно-дронвые атаки на Украину продолжаются без остановки, а ситуация на фронте в лучшую сторону не меняется, "духоподъемный" эффект от ударов по РФ будет носить, скорее всего, временный характер.

Отдельный вопрос, какое влияние происходящее окажет на мировое сообщество и Запад.

С одной стороны, массированные удары по Украине и слухи о поставках России северокорейских ракет, могут дать аргументы тем, кто призывает дать Украине дальнобойные ракеты в большом объеме.



С другой стороны, эффект может быть и противоположным. Активизация взаимных обстрелов России и Украины с увеличением числа жертв среди мирного населения может усилить призывы к скорейшей деэскалации. Об этом уже заявляют в ООН. Впрочем, пока на Западе в этом плане поддерживают Украину и называют удары по российской территории реализацией права на самооборону. Но голоса с призывами к деэскалации и, соответственно, против поставок дальнобойных ракет, могут начать звучать со временем и там.