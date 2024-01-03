Совет Украина – НАТО проведет внеочередное заседание, посвященное российским авиаударам по Украине.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в сети Х.

"НАТО поддержала просьбу Украины о созыве внеочередного заседания Совета НАТО-Украина в ответ на массированные авиаудары России. Одной из ключевых тем станет усиление ПВО Украины", – написал Кулеба.

Вчера Владимир Зеленский сообщил, что за пять последних суток РФ выпустила по Украине не менее 500 ракет и ударных дронов.

А глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Стороны обсуждали последние российские воздушные атаки и работу ПВО, а также важность ее усиления.

Война в Украине идет уже 679-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россия вчера нанесла по Украине новый массированный ракетный удар. Из 99 ракет были уничтожены 72. Из них около 60 в районе Киева. Также был атакован Харьков. Были подбиты все десять сверхзвуковых ракет "Кинжал". Это считается крупнейшей атакой этим типом боеприпасов за всю историю войны.

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