Появились подробности вчерашнего прилета в киевскую больницу, где проходят реабилитацию военные.

По словам снайпера ВСУ с позывным Дед, который был свидетелем случившегося, ракета пробила крышу и упала в фойе, но не разорвалась.

"Когда мы проводили эвакуацию, она прямо передо мной пробила крышу и упала. Я думал мне звездец, но она не разорвалась... На фото и есть расстояние передо мной и ракетой в холле...", - пишет Дед.

По его словам, в этот момент "все были рядом". А сам он как раз вышел на балкон, пил кофе с сигаретой и смотрел, как работает ПВО.

"Ну вот прямо все было хорошо. Нет же - херясь по крыше и во двор и вот, ни кофе сейчас, ни сигаретки", - пишет Дед.

Он называет вчерашний день своим "вторым днем рождения".

Напомним, что 2 января во время очередной массированной ракетной атаки рф в районе Киева были уничтожены почти 60 ракет.

Также мы писали о том, что Залужный заявил, что "Кинжалы" вчера сбили с помощью системы ПВО Patriot AD.

Война в Украине идет уже 679-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 января 2023 года в обновляемом онлайне.

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