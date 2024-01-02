Российская ракета попала в киевскую больницу, где проходят реабилитацию военные.

Об этом сообщило в Фейсбуке командование Медицинских сил ВСУ.

"Утром 2 января 2024 года командующий Медицинскими силами ВС Украины генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук получил доклад, что во время обстрела Киева вражеская ракета попала в одно из лечебных заведений города, где проходят реабилитацию раненые и травмированные защитники Украины. В срочном порядке командующий вместе с оперативной группой выехал на место происшествия. Выяснилось, что часть здания получила повреждение. Вражеская ракета, к счастью, не взорвалась. Впрочем, ее боевая часть застряла в полу первого этажа", - сказано в посте.

Немедленно было принято решение об эвакуации тяжелораненых пациентов в другое лечебное учреждение. Остальные пациенты переведены в безопасные места на территории больницы и обеспечены уходом.

К работе приступили саперы, которые изъяли боевую часть ракеты. С территории заведения были убраны все другие крупные обломки ракеты.

Поврежденная крыша здания пока закрыта специальной палаткой.

В результате обстрела никто не пострадал.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что сегодня Воздушные силы сбили 10 из 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с помощью системы Patriot AD.

Сегодняшняя атака "Кинжалами", вероятно, была самой масштабной с начала вторжения РФ.