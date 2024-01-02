За пять последних суток РФ выпустила по Украине не менее 500 ракет и ударных дронов.

Такие данные привел украинский президент Владимир Зеленский в разговоре с британским премьер-министром Риши Сунаком.

"Рассказал о продолжении российского воздушного террора против украинских городов. За 5 последних суток враг выпустил по Украине не менее 500 ракет и дронов", - сказано в посте Зеленского в его соцсетях.

Между тем по всей Украине уже пятеро погибших и 127 пострадавших после утренней ракетной атаки, сообщает МВД.

В Киеве еще тушат пожары на двух локациях.

В Харькове продолжается демонтаж аварийных конструкций жилого дома, пострадавшего вследствие утреннего ракетного удара.

Ранее днем главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что сегодня Воздушные силы сбили 10 из 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с помощью системы Patriot AD.

Сегодняшняя атака "Кинжалами", вероятно, была самой масштабной с начала вторжения РФ. В целом сегодня утром силы ПВО сбили все 35 беспилотников типа "Шахед", запущенных россиянами, и 72 из 99 ракет разного типа. Были атакованы гражданская и критическая инфраструктура, промышленные и военные объекты.