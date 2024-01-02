В результате ракетной атаки РФ под Киевом погибла супружеская пара. Пострадали 6 человек, в том числе ребенок.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

"По данным следствия, 2 января 2024 года вооруженные силы России совершили воздушную атаку ракетами и беспилотными летательными аппаратами по области", - говорится в сообщении.

Обломки российских ракет разрушили и повредили частные дома, многоэтажку, автомобили, складские помещения и электросети в разных районах Киевской области.

Одна ракета попала в недостроенный храм и часовню.

Напомним, в Киевской области пострадали Бориспольский, Бучанский, Фастовский район.

На данный момент известно о четырех погибших и 92 раненых после утренней ракетной атаки РФ.

В Харькове из-за сегодняшней ракетной атаки погибла женщина, пострадали более 40 человек. Среди травмированных – 5 детей в возрасте от 6 до 13 лет.

Война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.

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