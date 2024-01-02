Сегодня во время массированной атаки РФ по Украине сбиты были 70 ракет, из них почти 60 - в районе Киева.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"2 января 24-го года – и снова удар российских извергов. Почти сто ракет разных типов. По меньшей мере, 70 ракет сбиты. Из них почти 60 – в районе Киева. Жесткие удары были и по Харькову. Сейчас идет ликвидация последствий", - рассказал президент.

Напомним, на данный момент известно о четырех погибших и 92 раненых после утренней ракетной атаки РФ. Двое погибших - под Киевом, по одному - в Киеве и Харькове.

С 31 декабря армия РФ применила уже около 170 "Шахедов" и десятки ракет разных типов.

Ранее мы писали, что в Киевской области пострадали Бориспольский, Бучанский, Фастовский район.

Война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.

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