На сбитой сегодня российской ракете Х-101 стоит дата производства - октябрь/декабрь 2023 года.

Об этом пишут телеграм-каналы.

То есть производство ракет в РФ продолжается и удается получить доступ ко всем необходимым компонентам.

Некоторые военные паблики делают вывод, что у РФ нет запаса этих ракет и интенсивность обстрелов будет зависеть от скорости производства.

Напомним, во время сегодняшней атаки Россия применила 99 ракет разных типов. Силами ПВО уничтожены 72 воздушные цели, седи них 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 3 крылатые ракеты "Калибр". Также были сбиты все 35 "Шахедов".

При этом почти 60 ракет были сбиты в районе Киева.

С 31 декабря армия РФ применила уже около 170 "Шахедов" и десятки ракет разных типов.

Война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.

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