В Вишневом под Киевом обломками повреждены 11 многоэтажек, 16 частных домов, две школы, реабилитационный центр, склады, церковь, несколько предприятий и более 60 автомобилей.

Об этом сообщает Киевская ОВА.

Ранены 16 человек, среди 8-летний ребенок.

Более 700 жителей многоэтажек получают необходимую помощь. Людям обещают предоставить временное жилье, подготовлены места для расселения тысячи человек.

Энергетики продолжают ликвидировать последствия утренней ракетной атаки. Уже возобновлено электроснабжение для 81 тысяч семей. В настоящее время без света в области остаются 58 тыс. семей.

Напомним, в результате ракетной атаки РФ под Киевом погибла супружеская пара.

Также в Соломенском районе Киева, где из-за ракетной атаки загорелась многоэтажка, погибли 2 человека, 43 пострадали.

Война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.

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