В Печерском районе Киева после утренней атаки горят складские помещения, возле них повреждены дома
Сегодня во время ракетной атаки РФ были повреждены складские помещения в Печерском районе Киева.
Там уже несколько часов продолжается сильный пожар.
На месте работает несколько десятков сотрудников ГСЧС и спецтехника.
Также пострадало несколько многоэтажных домов. В них выбиты окна, разбило окна в нескольких автомобилях.
Напомним, в Соломенском районе Киева, где из-за ракетной атаки загорелась многоэтажка, погибли 2 человека, еще 43 пострадали.
Также из-за утренней ракетной атаки РФ в автосалоне в Оболонском районе сгорело не менее 27 автомобилей.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время массированной атаки РФ по Украине сбиты были 70 ракет, из них почти 60 - в районе Киева.
Война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.
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