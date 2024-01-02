Сегодня во время ракетной атаки РФ были повреждены складские помещения в Печерском районе Киева.

Там уже несколько часов продолжается сильный пожар.

На месте работает несколько десятков сотрудников ГСЧС и спецтехника.

Также пострадало несколько многоэтажных домов. В них выбиты окна, разбило окна в нескольких автомобилях.

Напомним, в Соломенском районе Киева, где из-за ракетной атаки загорелась многоэтажка, погибли 2 человека, еще 43 пострадали.

Также из-за утренней ракетной атаки РФ в автосалоне в Оболонском районе сгорело не менее 27 автомобилей.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время массированной атаки РФ по Украине сбиты были 70 ракет, из них почти 60 - в районе Киева.

Война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.

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