По состоянию на 12:00 в многоэтажке Соломенского района погибли 2 человека и 43 пострадали.

Об этом сообщает ГСЧС.

"Киев. По состоянию на 12:00 в многоэтажном жилом доме Соломенского района погибли 2 человека и 43 пострадали. На месте работают психологи ГСЧС, которые уже оказали помощь 80 людям". - говорится в сообщении ГСЧС

Ранее Кличко сообщал, что спасателям неизвестно находятся ли под завалами люди.

Напомним, утром в Соломенском районе Киева из-за ракетной атаки загорелась многоэтажка.

Позже журналисты "Страны" показали кадры жилого дома в Соломенском районе Киева. Разрушено здание рядом с домом. Возможно, котельная. Водой затопило целую улицу. Сам дом получил значительные повреждения: разрушены многие балконы, выбиты все окна.

Война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В новогоднюю ночь рф запустила 90 "Шахедов" по Украине. ВСУ сбили 87 беспилотников. В результате этой атаки в Одессе погиб 15-летний подросток, повреждены многоэтажки, частные дома и терминал морского порта. Во Львове "Шахеды" полностью уничтожили дом-музей командующего УПА Романа Шухевича.

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